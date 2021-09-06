Bir Grand Theft Auto modu daha artan düşmanlık nedeniyle kapatılıyor

GTA: Underground'ın arkasındaki modder'lar, son haftalarda kaldırılan diğer modların ardından tüm indirme bağlantılarını kaldırdı.

The End başlıklı bir videoda, popüler mod GTA: Underground'ın arkasındaki ekip, geliştirmenin durduğunu ve tüm indirme bağlantılarını kaldırdığını açıkladı. Temmuz ayında GTA: Underground'ın Take-Two'dan DMCA indirme bildirimi alan birkaç moddan oldu.

GTA: Underground, diğer tüm Grand Theft Auto oyunlarının yanı sıra Bully, Manhunt şehirlerinden haritaları büyük bir ortama eklemeyi amaçlayan bir San Andreas moduydu.

Kapatılma nedenini paylaştıkları YouTube videosunun açıklama kısmında paylaştılar. "Mod yapan topluluğa karşı artan düşmanlık ve zihinsel ve finansal refahımıza yönelik yakın tehlike nedeniyle, GTA: Underground'ın geliştirilmesini resmi olarak durdurduk ve tüm indirmeleri çevrimdışına aldık. Geçtiğimiz yıllarda bize verdikleri muazzam destek için topluluğa ve birlikte geçirdiğimiz inanılmaz çalışma, özveri ve harika zamanlar için yetenekli modlama ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. Lütfen bu kanalı henüz terk etmeyin. Takımdaki birçok üye ve takım dışından bazı modcular kendi oyunumuzu yapmaya ilgi gösterdi. Böyle bir şey hakkında hiçbir şeyi onaylayamayız veya reddedemeyiz, ancak sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz."