Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Bir gecede iki iş yerini soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Bir gecede iki iş yerini soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı

25.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:33

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta bir gecede iki iş yerini soyan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir gecede iki iş yerini soyan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım bulvarındaki bir telefoncudan 5 bin lira değerinde elektronik malzeme, AzerbaycanBbulvarında bulunan bir kuruyemişçiden ise 3 bin lira nakit para ve 2 bin lira değerinde sigara paketleri çalındı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı kamera incelemesinde zanlının Y.Y. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Y., saklandığı adreste gözaltına aldı.

Kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edilen Y.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Bir gecede iki iş yerini soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Bir gecede iki iş yerini soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Bir gecede iki iş yerini soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Bir gecede iki iş yerini soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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