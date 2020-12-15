Bir Film Bir Konuk... Tayfun Atay ile 'Narayama Türküsü'
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Bir Film Bir Konuk... Tayfun Atay ile 'Narayama Türküsü'

15.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:49

İnsanın doğaya cevabı: Narayama TürküsüDUVAR - Gazete Duvar sinema yazarı Şenay Aydemir'in hazırlayıp sunduğu 'Bir Film Bir Konuk'a akademisyen ve yazar Tayfun Atay konuk oluyor.

İnsanın doğaya cevabı: Narayama Türküsü

DUVAR - Gazete Duvar sinema yazarı Şenay Aydemir'in hazırlayıp sunduğu 'Bir Film Bir Konuk'a akademisyen ve yazar Tayfun Atay konuk oluyor. Aydemir ve Atay'ın konuştuğu, Altın Palmiye'li "Narayama Türküsü" Shichirö Fukazawa'nın romanından ilk kez 1958 yılında sinemaya aktarıldı. 1983'te Shöhei Imamura'nın elinde bambaşka bir ruha bürünen ve sinema tarihinin en sert filmlerinden biri olarak da kabul ediliyor.

Bir Film Bir Konuk... Tayfun Atay ile 'Narayama Türküsü'

Kaynak: DailyMotion.com

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