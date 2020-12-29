Bir Film Bir Konuk...  Kerem Ayan ile 'Cennetin Çocukları'
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Bir Film Bir Konuk...  Kerem Ayan ile 'Cennetin Çocukları'

29.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:47

Gazete Duvar sinema yazarı Şenay Aydemir'in hazırlayıp sunduğu 'Bir Film Bir Konuk'a İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan konuk oluyor.

DUVAR - Gazete Duvar sinema yazarı Şenay Aydemir'in hazırlayıp sunduğu 'Bir Film Bir Konuk'a İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan konuk oluyor. Aydemir ve Ayan Fransız sinemasının büyük ismi Marcel Carné'in büyük bir kısmını Nazi işgali altındayken çektiği başyapıtı, 1945 tarihli "Cennetin Çocukları" (Les enfants du paradis) filmini konuşuyorlar. Ayan ayrıca yeni yılla birlikte gerçekleştirecekleri etkinliklerden de ipuçları veriyor.

Bir Film Bir Konuk...  Kerem Ayan ile 'Cennetin Çocukları'

Kaynak: DailyMotion.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 09:47:37. #1.15#
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