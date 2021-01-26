Bir Film Bir Konuk... Doğu Yücel ile 'Barton Fink'
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Bir Film Bir Konuk... Doğu Yücel ile 'Barton Fink'

26.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:48

Gazete Duvar sinema yazarı Şenay Aydemir'in hazırlayıp sunduğu 'Bir Film Bir Konuk'a bu hafta yazar Doğu Yücel konuk oluyor.

DUVAR - Gazete Duvar sinema yazarı Şenay Aydemir'in hazırlayıp sunduğu 'Bir Film Bir Konuk'a bu hafta yazar Doğu Yücel konuk oluyor. 'Okul' ve 'Küçük Kıyamet' filmlerinin senaryolarına imza atan Yücel'in yayınlanmış kitapları arasında 'Hayalet Kitap', 'Güneş Hırsızları', 'Kimdir Bu Mitat Karaman', 'Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam…' ilk akla gelenler... Şenay Aydemir ve Doğu Yücel, Coen Kardeşlerin birlikte yazdıkları, Joel Coen'in yönettiği, sinema tarihinin belki de en iyi 'yazar filmi' olarak anılan 'Barton Fink'i konuştular…

Bir Film Bir Konuk... Doğu Yücel ile 'Barton Fink'

Kaynak: DailyMotion.com

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