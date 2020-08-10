Bir Film Bir Konuk... Belmin Söylemez ile 'Berlin Üzerindeki Gökyüzü' Belmin Söylemez, 2012 tarihli "Şimdiki Zaman" filmiyle son yılların en iyi filmlerinden birisine imza atmıştı.

Belmin Söylemez, 2012 tarihli "Şimdiki Zaman" filmiyle son yılların en iyi filmlerinden birisine imza atmıştı. Belgesel ve kısalarıyla da tanıdığımız Söylemez, şu sıralarda çekimlerini bitirdiği filmini tamamlama telaşında. Bu telaş arasında "Bir Film Bir Konuk"a katılma ricamızı kırmadı. Söylemez ile Wim Wenders'in bütün zamanlara dair filmi "Berlin Üzerindeki Gökyüzü"nü konuştuk. Kaynak: DailyMotion.com