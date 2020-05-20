'Bir dost bulamadım' Bengisu yorumu ile bugün yayında!
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'Bir dost bulamadım' Bengisu yorumu ile bugün yayında!

Türkiye'nin yurtdışında yaşayan gurur kaynağı müzisyenlerinden Bengisu'nun yeni şarkısı 'Bir Dost Bulamadım' bugün dinleyiciyle buluşuyor.

'Bir dost bulamadım' Bengisu yorumu ile bugün yayında!
20.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:19

Garaj Müzik tarafından yayınlanan tekliye müzikseverler tüm dijital platformlardan ulaşabilecek.

Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait bu halk türküsü, 15. yüzyıldan bu yana müzisyenleri etkiliyor. Bengisu, 1980'lerde Garo Mafyan'ın yaptığı düzenlemeyi dinleyerek şarkıyı yeniden yorumlamaya karar verdi.

Türk müzik tarihinde pek çok müzisyen tarafından seslendirilen şarkının 2020 versiyonu için elektronik müzik altyapısı ile modern bir yorum hazırlandı. Şarkının aranjörlüğünü Uğurcan Sezen üstlendi.

Bengisu "Şarkını sözlerinin Pir Sultan Abdal'a ait olması, anlamı, hissettirdikleri, yaşadığımız günlere göndermelerin olması çok önemli ve anlamlı benim için" diyor ve ekliyor "Berklee College of Music'e giriş sınavımda da mezun olurken de şimdi de aynı şeyi söylüyorum: Amacım bir Türk kızının neler yapabildiğini, neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek!"

Şarkının, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı sponsorluğundaki klibini ise Mehmet Turgut çekti. Klip, Türkiye'nin ilk interaktif sanat, deneyim ve sosyal medya müzesi olan Happy Hour TR'de çekildi. Şarkıcı, stüdyo kayıtlarını ve klip çekimini tamamladıktan sonra mart ayı başında Boston'a döndü. Şarkısı yayınlanırken Türkiye'de olacak, hatta konser verecekti. Ancak şimdi o da tüm dünya gibi evinde gelişmeleri takip ediyor, müzikseverlerle online buluşmalar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Bültenler

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