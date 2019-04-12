Bir Döneme Damga Vuran Güzel Şarkıcı Pınar Aylin Son Haliyle Hayranlarını Üzdü!

İzmir'deki güzel havada gezintiye çıkan Pınar Aylin'in, elindeki bastonu dikkat çekti.

"HAVALI BİR BASTONUM VAR"

Çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Aylin, "Evet yürüyorum. Havalı bir bastonum var artık!.. Sorduğunuz, ilgilendiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.Şimdi baharı kutlama zamanı" notunu düştü. Takipçileri de Pınar Aylin'in paylaşımına sessiz kalmadı. Aylin'in bir takipçisi paylaşıma, "Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin.

"KAFA ÜSTÜ TAŞIN ÜZERİNE UÇTUM"

Hastanedeki son gününde gazetecilere konuşan Aylin, üç köpeğinden birisi olan Mira'nın aşırı sevgisi sonucu oluşan kazayla ilgili, "Kızım Maya ile eve geldik. Arabayı park ettim. Maya köpeklerle oynadı. Ben de şöyle bir okşayıp eve doğru yürüdüm. Maya, onlarla fazla haşır neşir oldu. Bizim Mira'mızla oynayarak mutlu oldu. Toplam üç köpeğimiz var. Mira, sanıyorum Maya ablasıyla oynarken fazla mutlu olurken, annesiyle de oynamak istedi. Üzerime doğru koştu. Öyle bir üzerime geldi ki, beni düşürdü. Sanki balyozla vurulmuş gibi bacağımın kaval kemiği kırıldı. Mira, sevginin ayarını kaçırınca, arkamdan üzerime atlayıp beni düşürdü. Öyle bir düştüm ki, ayaklarım havaya kalktı. Kafa üstü taşın üzerine uçtum. Aslında ben başımdan korktum, ama bacağım kırıldı. Buna da şükür. Pis kırık deniliyor, kaval kemiğim 2 yerden kırıldı. Düştüğüm yerde kaldım" diyerek yaşadığı acı anı anlatmıştı.