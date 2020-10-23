Bir dönem ülkemizde de top koşturan yıldız futbolcu, ikinci albümünü çıkardı

Ülkemizde bir dönem Kasımpaşa forması da giyen eski Nijeryalı futbolcu Idise Anthony Therealtfame, yeşil sahalardan müzik dünyasına transfer oldu.

Eski Nijeryalı futbolcu Idise Anthony Therealtfame, ikinci albümü çıkardı. Therealtfame, futbolu bıraktıktan sonra futbol menajerliğine başladı. Şimdi de kendini müziğe adadı. Nijeryalı yıldız, bir dönem Başakşehir'in yıldızı olan yakın arkadaşı Eliaa birlikte çıkardıkları albüm çıkardı. Bu albüm, aynı zamanda Therealtfame'in ikinci albümü oldu.

"DAHA ÇOK ŞARKI YAPACAĞIM"

Sosyal medyadaki takipçilerinden büyük ilgi gören Anthony, "Müziği çok seviyorum. Türkiye de çok mutluyum. Burada yaşadığım sürece daha güzel şarkılar ve müzik yapacağım" dedi.

KASIMPAŞA'DA FORMA GİYMİŞTİ

Idise Anthony Therealtfame, ülkemizde Kasımpaşa'da forma giymişti. Eski futbolcu, ilk olarak üç şarkılık single çalışması ile müzik dünyasına adım atmıştı. Therealtfame, takipçilerinden gelen olumlu tepkiler üzerine yeni single çalışmasına başlamıştı. İlk albümden sonra gazetecilere, "Sürprizlere hazır olun, herkesin beni konuşacağı bomba parçalarım geliyor." demişti.