Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
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Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı

Adı Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan 21 yaşındaki manken Itır Esen, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in yeğeni ile aşk yaşamaya başladı.

12.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:15

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Itır Esen'in 1999 doğumlu yeğeni Itır Esen yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı söylentisiyle uzun süre gündemden düşmeyen Esen, yeni aşkıyla dudak dudağa poz verdi.

ITIR HİÇ PAYLAŞIM YAPMADI

Genç manken, gönlünü Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in yeğeni Mehmet Düren'e kaptırdı. Mehmet Düren, Instagram hesabından birlikte vakit geçirdikleri anları paylaşmayı ihmal etmiyor. Ancak MISS Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Itır Esen, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tek bir karesini dahi paylaşmadı.

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni bir aşka yelken açtı

ADI ACUN ILICALI İLE ANILDI

Acun Ilıcalı ve Itır Esen geçtiğimiz sene bir iş projesi için bir araya gelmiş ve ikilinin adı aşk dedikodusuna karışmıştı. Kısa sürede birlikte çekilen fotoğrafları ortaya çıkan iki isimden Itır, "Acun Ilıcalı ile aramızdaki ilişki sadece patron ve çalışan ilişkisi gibiydi" diyerek aşk iddialarını yalanlamıştı.

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni bir aşka yelken açtı
Itır Esen ve Acun Ilıcalı

ITIR ESEN KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve oyuncu Itır Esen'in yeğenidir. Esen, 3 yıl önce düzenlenen Miss Turkey 2017'de Türkiye güzeli seçildi.

İstanbul Üniversitesi, İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenci olan Itır Esen, ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni bir aşka yelken açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı

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