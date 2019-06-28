Bir Devrin Sonu: Apple Baş Tasarımcısı Jony Ive, Görevi Bırakıyor

Apple, iPhone, iMac ve iPod gibi ikonik cihazlarının tasarımını borçlu olduğu Jony Ive'a veda etmeye hazırlanıyor. Bu yıl içerisinde kendi tasarım firması olan LoveForm'u kurmak için Apple'dan ayrılacak olan Ive'ın ilk müşterisi de eski işvereni olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ive, "Bu an, bu değişikliği yapmak için doğal ve uygun bir zaman gibi gözüküyor." dedi. Apple'ın patronu Tim Cook ise, Ive'ın "Apple'ın hayata döndürülmesindeki rolünün abartılamayacağını" söyleyerek sanatçının ne kadar önemli bir iş yaptığını ortaya koydu.

Ive'ın ayrılığı, Apple için sıkıntılı bir sürece denk geldi. Daha önce de firmanın perakende şefi Angela Ahrendts firmadan ayrılmıştı. Bu da yatırımcıları iPhone satışlarının düşeceği konusunda korkutmuştu.

Ive, yaptığı açıklamada "Neredeyse 30 yıldan ve sayısız projeden sonra, en çok gurur duyduğu şeyin bir tasarım ekibi oluşturmak, Apple'a eşsiz bir işleme yolu ve kültür kazandırmaktaki kalıcı başarı olduğunu" söylüyor.

Ünlü tasarımcının yeni firması LoveForm, ABD'de Kaliforniya'da kurulacak. Firmanın odaklandığı alanlardan biri de giyilebilir teknolojiler olacak. Ive'ın Apple'daki iş arkadaşı Marc Newson'un da yeni firmaya katılacağı konuşuluyor. Firma, tasarım dışında da hizmetler verecek ancak bunların ne olduğu açıklanmadı.

Ive, 1996 yılında Apple'ın tasarım stüdyosunun başına geçmişti. O dönemde küçülmeye giden ve işçi çıkartan, ekonomik olarak zor durumdaki firmayı Ive'ın tasarladığı iMac ile başlayan süreç kurtarmıştı. Daha sonra 2001 yılında iPod geldi. Ive, bugüne kadar iPod, iPod Mini, iPhone, MacBook Air, iPad, Apple Watch, AirPods tasarımlarına ve Apple Park'ın projesine imzasını attı. Apple'ın kurucusu Steve Jobs, "Apple'da ruhani bir partnerim varsa Jony'dir" açıklamasını yapmıştı.

2012 yılında Sir ünvanı alan Jony Ive'ın ayrılığı, Apple'ı Apple yapan kadrodan en önemli ayrılık olarak gösteriliyor. Ive'ın yerini Evans Hankey alacak.