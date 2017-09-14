Bir Deri Bir Kemik Kalan İdo Tatlıses, Mankenliğe Soyundu

İbrahim Tatlıses'i oğlu İdo, Deniz Berdan defilesinde podyuma çıktı. İdo'nun heyecanı yüzüne yansıdı.

"KALP KRİZİ GEÇİRİYORUM SANDIM"

Podyuma çıkmanın kolay bir iş olmadığını söyleyen İdo "Bir ara yürürken ayağımdan yukarı doğru karıncalanma oldu, kalp krizi geçiriyorum sandım, annemi beni izlerken gördüm o beni mutlu etti, çok heyecan yaptım ama bir daha cesaret edebilir miyim onu bilmiyorum, 'ne var işte podyumda yürüyorsun' gibi bir durum değil bu, zor meslek mankenlik" dedi.