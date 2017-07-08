Bir Dergi İçin Poz Veren Cansu Taşkın, Adriana Lima'yı Taklit Etti

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Cansu Taşkın, bir dergi için ateşli pozlar verdi. Cansu'nun verdiği pozun aynısı daha yıllar önce Adriana Lima aynı şekilde vermişti.

ADRİANA LİMA'YI KOPYALADI

Cansu Taşkın bir dergiye kapak oldu. Dergiye verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Taşkın, fotoğrafını yorumlara kapattı. Verdiği poz Adriana Lima'yı akıllara getirdi. Adriana Lima da 2006 yılında GQ dergisinin mart sayısı için objektif karşısına geçmiş, deri montla çölde poz vermişti.

İşte o poz:

