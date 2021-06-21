Bir dediğini iki etmediği çalışanı kasayı boşaltıp yarısını harcadı
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Bir dediğini iki etmediği çalışanı kasayı boşaltıp yarısını harcadı

Bir dediğini iki etmediği çalışanı kasayı boşaltıp yarısını harcadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da çalıştığı işyerinden 74 bin 800 lira para çaldıktan sonra bir kısmını harcadığı parayla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu'da çalıştığı işyerinden 74 bin 800 lira para çaldıktan sonra bir kısmını harcadığı parayla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Ödeme yapmak için biriktirdiği parası çalınan işyeri sahibi, "Biz onun bir dediğini iki etmiyorduk" dedi.

Olay, geçen pazar günü Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan oto sanayi sitesinde Faruk Kuran'a ait oto elektrik tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işyerine gelen Faruk Kuran, kapısı kilitli olan dükkandaki ofis bölümünün camının kırıldığını ve çekmecede bulunan ödemeler için ayırdığı 74 bin 800 TL'nin çalındığını fark etti. Kuran'ın durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızın işyerinde 1 aydır usta olarak çalışan Besim D. olduğu tespit edildi.

Çaldığı paranın yarısı evinde bulundu

Hırsızlık yaptıktan sonra işyerinde çalışmaya devam eden Besim D., mesai yaptığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Besim D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Besim D.'nin evinde yapılan aramada çaldığı paranın 32 bin 235 TL'si bulunurken, paranın geri kalanı ailesi tarafından işyeri sahibine verilerek zararı karşılandı.

"Biz onun bir dediğini iki etmiyorduk"

Hırsızlık olayının ardından Besim D.'den şüphelendiklerini belirten işyeri sahibi Faruk Kuran, "Olay pazar gecesi oldu. 1 aydır yanımda çalışan Besim adında çalışanımız yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden Allah razı olsun. Hemen ilgilendiler, yapacaklarını yaptılar. Zararımızın karşılanması için ellerinden geleni yaptılar ve yakaladılar hırsızı. Biz biraz şüphelenmiştik. Kendini belli etmişti ama kimseyi hırsızlıkla suçlayamadığımız için bir şey diyemedik. Ama hal ve hareketlerinden belliydi. Bir bölümünü harcamış telefon falan almış. Borçları varmış, borçlarını vermiş olabilir bilmiyorum. Burada defteri vardı, onun içinden icra kağıtları çıktı belki onun için yaptı bilemiyorum. Biz onun bir dediğini iki etmiyorduk. 74 bin 800 TL paramızı çaldı. 32 bin 235 TL'sini geri aldık. Geri kalanını da ailesi karşıladı. Ailesi paramızı verdi. İçinde 2 buçuk 3 aylık emeğimiz vardı. Ödemelerimizi yapacaktık o parayla. Biriktirmiştik, borçlarımızı ödeyecektik" dedi. - BOLU

Bir dediğini iki etmediği çalışanı kasayı boşaltıp yarısını harcadı
Bir dediğini iki etmediği çalışanı kasayı boşaltıp yarısını harcadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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