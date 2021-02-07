Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var

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AK Partili Mahir Ünal, 2018'teki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken, kendisine 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçiye verdiği cevabı anlattı. Ünal, "Çiftçiye 'Telefonunu alabilir miyim?' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın?' dedim. '3 bin 400 lira mı, 4 bin 500 lira mı?' dedim, 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi" ifadelerini kullandı.

TV5'te yayınlanan '4. Güç' isimli programa konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 2018 yılındaki genel seçim öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlattı.

"AYDA KAÇ PARA ÖDÜYORSUN BUNA?"

Ünal, çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatırken, "Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim?' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın?' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira mı?' dedim, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

"BİR DÖNEM BU ÜLKE BARDAK YOKTU"

Ünal konuşmasının devamında çiftçilerin sorunlarının olduğunu belirtti. ABD ve Avrupa ülkelerinde ekonomi konusunda "çok ciddi sorunlar" yaşadığını ifade eden Ünal, Türkiye'de Kovid-19 dolayısıyla çalışamayan kesimlere yardım edildiğini söyledi. Ünal, şöyle konuştu:

"Elimizde bir bardak var. Biz 18 yılda bu bardağın yüzde 70'ini doldurduk ama yüzde 30'u boş. Bu bardağın yüzde 30'luk boşluğunu da konuşalım ama yüzde 70'lik doluluğunu da konuşalım. Bir dönem bu ülkede bardak yoktu, bırakın içindeki suyu."