Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var

07.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:09

AK Partili Mahir Ünal, 2018'teki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken, kendisine 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçiye verdiği cevabı anlattı. Ünal, "Çiftçiye 'Telefonunu alabilir miyim?' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın?' dedim. '3 bin 400 lira mı, 4 bin 500 lira mı?' dedim, 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi" ifadelerini kullandı.

TV5'te yayınlanan '4. Güç' isimli programa konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 2018 yılındaki genel seçim öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlattı.

"AYDA KAÇ PARA ÖDÜYORSUN BUNA?"

Ünal, çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatırken, "Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim?' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın?' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira mı?' dedim, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

"BİR DÖNEM BU ÜLKE BARDAK YOKTU"

Ünal konuşmasının devamında çiftçilerin sorunlarının olduğunu belirtti. ABD ve Avrupa ülkelerinde ekonomi konusunda "çok ciddi sorunlar" yaşadığını ifade eden Ünal, Türkiye'de Kovid-19 dolayısıyla çalışamayan kesimlere yardım edildiğini söyledi. Ünal, şöyle konuştu:

"Elimizde bir bardak var. Biz 18 yılda bu bardağın yüzde 70'ini doldurduk ama yüzde 30'u boş. Bu bardağın yüzde 30'luk boşluğunu da konuşalım ama yüzde 70'lik doluluğunu da konuşalım. Bir dönem bu ülkede bardak yoktu, bırakın içindeki suyu."

Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Erol Bulut Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Bursa Derbi Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 21:09:05. #1.16#
title