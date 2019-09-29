"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi ödül töreni düzenlendi

29.09.2019 14:51

Genç Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaöğretim öğrencilerini kapsayan "Bir Bilenle Bilge Nesil" okuma projesinin ödül töreni gerçekleştirildi.



Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine dereceye giren öğrencilerin yakınları ve danışman öğretmenlerinin yanı sıra projeye destek veren okul temsilcileri katıldı.



Ödül töreninde konuşan Memur- Sen ve Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, "Genç Memur-Sen'imizin geliştirmiş olduğu "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi benimsemiş olduğumuz mücadele kültürünün bir tezahürüdür. Bu proje, sadece atanmış değil, aynı zamanda adanmış öğretmenlerimizin öncülüğünde, ortaöğretim düzeyinde okumalar yaparak; genelde İnsanlık tarihinin birikimini, özelde ise medeniyetimizin mirasını sahiplenecek erdemli bir toplumun inşasında, öncü nesiller yetişmesini sağlayacaktır.



Eminim bu çalışma genç yüreklerimiz için bir kıvılcıma vesile olacak ve medeniyetimizin ihyasında ve inşasında yer alacak öncü nesillerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu duygularla medeniyet telakkisine sahip Memur-Sen'imize bağlı her sendikayı ve üyeyi özelde de Eğitim-Bir-Sen şube başkanlarımızı ve eğitim çalışanlarını böylesine anlamlı bir çalışmada katkı sağlamaya ve bunun üzerine bir bilinç geliştirmeye davet ediyorum" dedi.



Daha sonra konuşan Genç Memur- Sen Adıyaman Temsilcisi Mücahit Tekin ise " Amacımız gençliğin ihtiyaçlarını ve beklentilerini saptamak, iş birliği içinde özverili ve çözüm odaklı çalışmalar yapmaktır. Bununla birlikte, eğitim, sanat, spor, sosyal yardımlaşma gibi birçok alanda projeler üreterek destekleyici politikalar geliştirmek ve uygulamaktır" şeklinde konuştu.



Okuyan, araştıran, düşünen, özgüveni yüksek, sanata ve bilime ilgili, gelişime açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, ahlaklı, üretken, kaynakları etkin ve doğru kullanan, çevreye duyarlı bir gençlik yetiştirmek misyonu ile hareket ettiklerini söyleyen Tekin, "Gençlerimizin, tarihi ve kültürel değerlerimizi benimseyerek, kabiliyetlerini ortaya koyabileceği ve günümüzde karşılaştığı problemlere karşı çözüm üretebileceği prensipler doğrultusunda faaliyetler yapmaya devam edeceğiz. Bu tören vesilesiyle projemize iştirak eden tüm öğrencilerimizi, öğrencilerimize okuma ve yazma çalışmalarında destek veren tüm adanmış öğretmelerimize, okullarımıza ve öğrencilerimize ulaşmada her türlü desteği veren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek, projede yer alan danışman öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Proje kapsamında okutulan eserlerin yazarı Adıyamanlı Ferhat Özbadem'e ise Memur Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz tarafından Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan'ın eserlerinin yer aldığı kitap seti takdim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA