Bir Baba-Oğulun 3 Boyutlu Yazıcı Kullanarak Oluşturdukları Lamborghini

Otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden biridir Lamborghini. Pek çok kişinin hayalidir aslında. Gücü, sesi ve görünümüyle bu aracın içerisinde olmanın insana kendini farklı hissettireceği kesin. Hal böyle oluncada yaratıcı bir babayla oğlu, 3 boyutlu yazıcı teknolojilerini kullanarak bir Lamborghini üretmeye karar verdiler.

Bir fizikçi olan Sterling Backus, hayalindeki otomobili satın alamayacağını anlayınca, kendisi yapmaya karar verdi. Teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanan baba oğul, iyi bir iş çıkaracağa benziyor. İşte fizikçi baba ve oğlunun, 3 boyutlu yazıcı kullanarak oluşturdukları o Lamborghini;

İkili, bu aracı oluşturabilmek için 3D modelleme yöntemlerini kullanarak aracın modelini parçalara ayırdılar. Ardından da parçalar, birer birer yazıcıda üretilmeye başlandı ve sonrasında parçalar birleştirildi. Lamborghini Aventador'un baz alındığı model, yasal sorun yaşamamak için az da olsa değiştirildi.

Aracın parçalarının basılmasında genel olarak ABS ve PLA gibi üç boyutlu yazıcılarda kullanılan malzemelerden faydalanıldı. Ancak baba ve oğlu, tasarımın sert olması gereken noktalarında, karbon fiber malzemeler de kullandılar.

Tüm bu tasarımıyla birlikte araç, 2003 model Corvette LS1 motoruna sahip. Ayrıca aracın şanzıman, aks ve diferansiyel fonksiyonlarını birleştiren Transaxle parçası bir Porsche 911'den alındı.

İkili, bu otomobili oluşturmak için 20 bin dolardan fazla harcadıklarını söylüyorlar. Üstelik bu aracın yapım aşamasını insanlara tanıtmak için bir de Facebook sayfası oluşturulmuş durumda. Eğer 3 boyutlu yazıcı kullanılarak oluşturulan bu sahte Lamborghini'yi incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.