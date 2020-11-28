Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?
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Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?

28.11.2020 17:48 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:53
Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?

İlk bölümünün yayınlanmasından itibaren dikkatleri üzerine çeken Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak. Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?

Yeni oyuncu kadrosuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Annenin Günahı bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle!

BİR ANNENİN GÜNAHI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf, Yağmur'u teselli etmeye çalışır. Babasının kaybı ile zor günler yaşayan Yağmur, Yusuf'un şefkati ile huzur bulmaya çalışır. Suna ise kendisini sorgalamaktadır. İşlediği günahın her zerresini iliklerine kadar hissetmektedir. Suna tüm bunlarla boğuşurken karşısında Yusuf ve Yağmur'u bulur. Gördükleri karşısında nutku tutulmuştur.

Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?

BİR ANNENİN GÜNAHI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna, Sadri'nin iflas ettiğini öğrenir. Soluğu hemen inşaat şirketinde alır. Sadri, protestolar eşliğinde şirketini ter etmektedir. Suna, bir taksi ile onu takip eder. Yapımı süren inşşat alanında ikili arasında tekrar öldürme konuşması geçer. Sadri, silahı Suna'ya verir. Suna, silahı almamaya çalıştığı sıradapatlama sesi gelir. Silah ateş almıştır ve Sadri, kanlar içinde yere yığılır.

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BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Suna, 40'lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf'tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani "gerçek hayatın" farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

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