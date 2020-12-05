Bir Annenin Günahı son bölüm özeti! Bir Annenin Günahı oyuncuları! Bir Annenin Günahı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir Annenin Günahı son bölüm özeti! Bir Annenin Günahı oyuncuları! Bir Annenin Günahı izle!

05.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:04
Bir Annenin Günahı son bölüm özeti! Bir Annenin Günahı oyuncuları! Bir Annenin Günahı izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve konusu ile dikkat çekmeyi başaran dizi Bir Annenin Günahı son bölüm özeti! Bir Annenin Günahı oyuncuları! Bir Annenin Günahı izle!

Bir Annenin Günahı dizisi konusu,iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bir Annenin Günahı son bölüm özeti! Bir Annenin Günahı oyuncuları! Bir Annenin Günahı izle!

BİR ANNENİN GÜNAHI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

3. bölümü ile ekrana gelecek dizi Bir Annenin Günahı yeni bölümleriyle her cumartesi saat 20.00'da Kanal D'de!

BİR ANNENİN GÜNAHI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Suna, kazara Sadri'yi vurduktan sonra olay yerinden para ve saat ile kaçar. Sadri ölmüştür. Haber çabuk yayılır. Suna, Yusuf'un ameliyatı için gerekli parayı hastaneye getirdiği sırada Yağmur ve annesi Nazan aynı hastanede Sadri'nin naaşını alırlar. Bu acıtan kader Suna ve Sadri'nin ailesini yanyana getirir. Açılan soruşturmada Suna'nın komşusu Bekir tutuklanır. Sadri'yi ölümle tehdit ettiğini söyleyen bir şahit yüzünden Bekir'in başı yanar. Suna, Bekir'in kurtulabilmesi için harekete geçmez. Onun tek düşündüğü ameliyattan sağ çıkan oğlu Yusuf'un hayatıdır. Yaşayacağı en ufak şok kalbi yüzünden Yusuf'u ölüme götürecektir. Olaylar bu noktadan sonra sarpa sarar. İyice çetrefilleşen durum Suna'nın psikolojisini etkiler ve Sadri'yi hayalinde görmesine sebep olur.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI!

Özge Özberk,

Musa Uzunlar,

Emre Kınay,

Mert Yazıcıoğlu,

Simay Barlas,

Pamir Pekin

BİR ANNENİN GÜNAHI SON BÖLÜM İZLE!

İlgili Haberler

Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?
Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!
Hercai oyuncuları kimler? Hercai son bölüm izle! Hercai son bölüm özeti!
Hercai oyuncuları kimler? Hercai son bölüm izle! Hercai son bölüm özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Başak Dizer Caner Cindoruk
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ateş Aralık Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir Annenin Günahı son bölüm özeti! Bir Annenin Günahı oyuncuları! Bir Annenin Günahı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 17:04:35. #1.15#
title