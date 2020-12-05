Bir Annenin Günahı son bölüm özeti! Bir Annenin Günahı oyuncuları! Bir Annenin Günahı izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve konusu ile dikkat çekmeyi başaran dizi Bir Annenin Günahı son bölüm özeti! Bir Annenin Günahı oyuncuları! Bir Annenin Günahı izle!

Bir Annenin Günahı dizisi konusu,iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bir Annenin Günahı son bölüm özeti! Bir Annenin Günahı oyuncuları! Bir Annenin Günahı izle!

BİR ANNENİN GÜNAHI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

3. bölümü ile ekrana gelecek dizi Bir Annenin Günahı yeni bölümleriyle her cumartesi saat 20.00'da Kanal D'de!

BİR ANNENİN GÜNAHI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Suna, kazara Sadri'yi vurduktan sonra olay yerinden para ve saat ile kaçar. Sadri ölmüştür. Haber çabuk yayılır. Suna, Yusuf'un ameliyatı için gerekli parayı hastaneye getirdiği sırada Yağmur ve annesi Nazan aynı hastanede Sadri'nin naaşını alırlar. Bu acıtan kader Suna ve Sadri'nin ailesini yanyana getirir. Açılan soruşturmada Suna'nın komşusu Bekir tutuklanır. Sadri'yi ölümle tehdit ettiğini söyleyen bir şahit yüzünden Bekir'in başı yanar. Suna, Bekir'in kurtulabilmesi için harekete geçmez. Onun tek düşündüğü ameliyattan sağ çıkan oğlu Yusuf'un hayatıdır. Yaşayacağı en ufak şok kalbi yüzünden Yusuf'u ölüme götürecektir. Olaylar bu noktadan sonra sarpa sarar. İyice çetrefilleşen durum Suna'nın psikolojisini etkiler ve Sadri'yi hayalinde görmesine sebep olur.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI!

Özge Özberk,

Musa Uzunlar,

Emre Kınay,

Mert Yazıcıoğlu,

Simay Barlas,

Pamir Pekin

BİR ANNENİN GÜNAHI SON BÖLÜM İZLE!