Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir? Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak?

Fragmanı ile büyük merak uyandıran ve Kanal D'de yayınlanacak Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir?

Kanal D ekranlarında yakında başlaması beklenen ve fragmanı ile etkileyen dizi Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir? Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak?

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır. İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor. Çocukları ile yaşam mücadelesi ve güçlü kadın karakteri dizinin an konusu.

BİR ANNENİN GÜNAHI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Limon Yapım/Hayri Aslan'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı çok yakında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI KİMLER?

Özge Özberk,

Musa Uzunlar,

Emre Kınay,

Mert Yazıcıoğlu,

Simay Barlas,

Pamir Pekin