Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir? Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir? Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak?

22.10.2020 00:00 | Son Güncelleme: 22.10.2020 00:03
Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir? Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak?

Fragmanı ile büyük merak uyandıran ve Kanal D'de yayınlanacak Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir?

Kanal D ekranlarında yakında başlaması beklenen ve fragmanı ile etkileyen dizi Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir? Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak?

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır. İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor. Çocukları ile yaşam mücadelesi ve güçlü kadın karakteri dizinin an konusu.

BİR ANNENİN GÜNAHI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Limon Yapım/Hayri Aslan'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı çok yakında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI KİMLER?

Özge Özberk,

Musa Uzunlar,

Emre Kınay,

Mert Yazıcıoğlu,

Simay Barlas,

Pamir Pekin

İlgili Haberler

Kefaret dizisi oyuncuları kimler? Kefaret dizi konusu nedir? Kefaret dizisi ne zaman başlıyor?
Kefaret dizisi oyuncuları kimler? Kefaret dizi konusu nedir? Kefaret dizisi ne zaman başlıyor?
Hayaletler filmi konusu nedir? Hayaletler filmi oyuncuları kim?
Hayaletler filmi konusu nedir? Hayaletler filmi oyuncuları kim?
Robocop filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Robocop filmi konusu nedir? Robocop oyuncu kadrosu!
Robocop filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Robocop filmi konusu nedir? Robocop oyuncu kadrosu!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Can Bartu Metin Oktay Gökhan Gönül Garry Rodrigues
Daha Fazla Rus Milli Rusya Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir? Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 00:03:57. #1.14#
title