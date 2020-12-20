Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti
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Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti

20.12.2020 22:46 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:56

Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi reytinglere yenildi. Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Bir Annenin Günahı final bile yapamadan ekrana veda etti.

Zümrüdüanka, Çocukluk, Öğretmen, Maria ile Mustafa'nın ardından reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen Bir Annenin Günahı dizisinin de fişi çekildi.

Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.

Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİNİN KONUSU

Dizide kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesi anlatılıyordu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN VEDA PAYLAŞIMI

Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Özberk paylaşımında "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.

Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti

DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYORDU?

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği dram türündeki dizinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyordu. Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman'ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç, Mina Derman, Deniz Ertürk ve Esra Gönen de yer alıyordu.

Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti
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