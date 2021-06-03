Bir anda ortaya çıktı! Lanetli olduğuna inanılan bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar
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Bir anda ortaya çıktı! Lanetli olduğuna inanılan bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar

Bir anda ortaya çıktı! Lanetli olduğuna inanılan bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Avustralya'nın küçük bir ilçesinde, bir anda ortaya çıkan bez bebek yerel halkı tedirgin ediyor. Salıncakta asılı duran bebeğin nereden geldiğini kimse bilmiyor. Lanetli olduğuna inanılan bebek geldiğinden beri ilçede tuhaf olaylar yaşanıyor ve kimse rahat edemiyor.

Avustralya'nın North Queensland town Lucinda köyünde, halk balıkçı teknelerinin arıza sürekli olarak arıza çıkardığını ve ağların kaybolduğunu fark etti. Bunun dışında yaşanan ilginç olaylar çevre sakinlerini tedirgin etmeye başladı.

KİMSE NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYOR

Bir süre sonra yerel halk, ağaçta bir salıncağa asılı bir bez bebek buldu. Hiç kimse bebeğin nereden geldiğini ve niçin orada olduğunu bilmiyor.

"KÖTÜ ŞANS GETİRİYOR"

Yerliler, bebeğin lanetli olduğunu düşünüyor. Konuyla ilgili konuşan bir balıkçı, "Biraz cesaret edip yanına yaklaştım, hatta 'merhaba' da dedim. Ancak bir tepki alamadım" sözlerine yer verdi. Bunun dışında bebeğe çok fazla yaklaşanların kötü şansa yakalanacağı inanılıyor.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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