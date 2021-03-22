2 amcasını kurşuna dizen yeğen tutuklandı
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2 amcasını kurşuna dizen yeğen tutuklandı

22.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:53
2 amcasını kurşuna dizen yeğen tutuklandı

İzmir'de zeytin tarlasında birlikte çalıştığı amcalarını kurşunda dizen şahıs, polise teslim oldu. Amcalarından biri yaşamını yitirirken diğeri hastaneye kaldırıldı. Adli işlemleri biten saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Torbalı ilçesine bağlı Ahmet ilçesinde meydana gelen olayda, zeytin tarlasında amcalarıyla çalışan Ercan K. (32), tartışma sonrası silahıyla Süleyman K.'yı (47) öldürdü, diğer amcası Osman K.'yı da yaraladı.

TESLİM OLDU

Zanlı, daha sonra ise jandarmaya teslim oldu. Ercan K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından adliyeye sevk edildi. Zanlı, daha sonrada adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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