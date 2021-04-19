Biotrend Enerji halka arz kodu nedir? Biotrend Enerji halka arz hangi bankalarda var?
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Biotrend Enerji halka arz kodu nedir? Biotrend Enerji halka arz hangi bankalarda var?

Biotrend Enerji halka arz kodu nedir? Biotrend Enerji halka arz hangi bankalarda var?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Doğanlar Yatırım Holding'in enerji iştiraki Biotrend Enerji hisseleri 16.5-18.00 Türk lirası fiyat aralığından halka arz edilecek. Halka arzdan 750 milyon Türk lirası gelir bekleniyor. Peki, Biotrend Enerji halka arz kodu nedir? Biotrend Enerji halka arz hangi bankalarda var?

Bünyesinde Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya markalarını da bulunduran Doğanlar Yatırım Holding'in enerji iştiraki Biotrend Enerji'nin halka arzında talep toplama aşaması için belirlenen fiyat aralığı açıklandı. 16,50 Türk lirası-18,00 Türk lirası fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü 688-750 Milyon Türk lirası olarak hesaplanıyor. Böylece şirketin halka arz oranı da ek satış da dâhil olmak üzere yüzde 27,8'ye ulaşacak.

Biotrend Enerji Halka Arz Kodu Nedir?

Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından onay alan şirket 19-20-21 Nisan Tarihlerinde BIOEN Hisse kodu ile 16,50 TL-18,00 TL fiyat aralığında halka arzda talepleri toplamaya başlayacak.

Biotrend Enerji Halka Arzında Hangi Bankalardan Talepler Toplanacak?

19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak işlemde halka arz büyüklüğünün yüzde 45'ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri Taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile ek satış kullanılırsa 1.875.000 adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.

Deniz Yatırım ve TSKB eş liderliğindeki konsorsiyumda şu aracı kurumlar yer alıyor: A1 Capital, Ahlatçı Yatırım, Alan Yatırım, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, BGC Partners, Bizim Menkul, Dinamik Menkul, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC Turkey, İnfo Yatırım, ING Menkul, İntegral Yatırım, Investaz Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Metro Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Phillipcapital Menkul, Piramit Menkul, QNB Finans Yatırım, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Ünlü Menkul, Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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