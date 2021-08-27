Bios Yapı, Sektörel Bakış'a kapılarını açtı

Sektörel Bakış, 2015 yılından bu yana aktif faaliyet gösteren ve bu bağlamda çok önemli projelere imza atan Bios Yapı'ya konuk oldu. Firma sahibi Remzi Aytekin, Sektörel Bakış kameralarına durum değerlendirmelerinde bulundu.

Aytekin, 2015 yılından beri kendi firması ile aktif hizmet verdiğini ve daha çok kentsel dönüşüm projelerinde yer aldıklarını Sektörel Bakış mikrofonlarına aktardı.

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE BİR İLK

İst Mall AVM, İstanbul ikitelli OSB'nin tam kalbinde yer alan Türkiye ve dünyadaki ilk AVM konseptli sanayi projesi olduğunu aktaran Remzi Aytekin yapılan projede büyük yol kat ettiklerini ve projenin 2023 yılında hayata geçirileceğinin altını çizdi.

DEV BİR PROJE

Aytekin, toplam 25.000 m2'lik alana inşa edilen bu mega projede tır park alanlarından, ağır sanayiye, döviz işlemlerinden bankalara kadar hemen hemen her alanda faaliyet gösteren ve hatta ağır sanayi ve endüstriyel çalışmalar yapacak firmaların bu dev projede yer alacağını aktardı. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın en büyük karma projesi olan İst Mall AVM, Türkiye ekonomisine önemli ölçüde etki edecek bu projenin yapımında ciddi bir efor sarf ettiklerinin altını çizdi.

DEPREME OLDUKÇA DAYANIKLI BİR PROJE

Sanayinin her türlü alanındaki faaliyetten doğan basınçlardan kurtulabilen bir fizibilite çalışmasının sonucunda her türlü depreme hazır bir proje olduğunun altını çizen Aytekin, hareketli alanda 1.5 ton ve sabit alana düşen 15 tonluk basınç ve statik raporlarını tamamladıklarını belirtti