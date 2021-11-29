BioNTech: Yeni uyarlanmış Kovid-19 aşısı üzerinde çalışıyoruz - Haberler
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BioNTech: Yeni uyarlanmış Kovid-19 aşısı üzerinde çalışıyoruz

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
BioNTech: Yeni uyarlanmış Kovid-19 aşısı üzerinde çalışıyoruz

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı inceleme sürecinin devam ettiğini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı inceleme sürecinin devam ettiğini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantını incelemek için laboratuvar testlerini sürdürdürdüklerini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını bildirdi.

Şirket, 26 Ekim'deki açıklamasında, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti.

Bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilen açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatılmıştı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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