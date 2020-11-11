BioNTech kimin firması? BioNTech kimin hangi ülkenin firması? BioNTech hangi ülkeye ait?

BioNTech son günlerde aşıyı bulan Türk çifti konuşuyor. Korona aşısının bulunduğu yönündeki söylentiler ve haberlerden sonra bulan kişilerin kim olduğu kadar firmanın da nereye ait olduğu iddiaları sıklıkla gündemde. Peki, BioNTech kimin firması? BioNTech kimin hangi ülkenin firması? BioNTech hangi ülkeye ait?

Aşı çalışmalarından gelen umut vadedici haberlerden sonra, 'BioNTech kimin firması? BioNTech kimin hangi ülkenin firması? BioNTech hangi ülkeye ait?' gibi sorular kullanıcılar tarafından oldukça sık sorulmaya balandı. Peki, BioNTech kimin firması? BioNTech kimin hangi ülkenin firması? BioNTech hangi ülkeye ait?

BIONTECH FİRMASI KİME AİT?

BioNTech, ciddi hastalıkların tedavisine hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.

Kişiselleştirilmiş kanser immünoterapileri, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar ve nadir hastalıklar için protein replasman tedavileri olarak kullanılmak üzere haberci RNA'ya (mRNA) dayalı farmasötik adaylar geliştirir ve ayrıca kanser için tedavi seçenekleri olarak tasarlanmış hücre tedavisi, yeni antikorlar ve küçük moleküllü immünomodülatörleri geliştirir. Şirket, bireyselleştirilmiş mRNA tabanlı kanser immünoterapisini klinik deneylere getirmek ve kendi üretim sürecini kurmak için intravenöz uygulama için mRNA tabanlı bir insan terapötik maddesi geliştirdi.

2020 yılında, şirketin COVID-19 enfeksiyonlarını önlemek için önde gelen aşı adayı BNT2b2, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Faz III klinik deneylerindeydi.

BIONTECH FİRMASI HANGİ ÜLKETYE AİT?

BioNTech, Uğur Şahin, Christoph Huber ve Özlem Türeci'nin araştırmalarına dayanarak 2008 yılında Almanya'nın Mainz kentinde kuruldu. O zamandan beri Rolf M. Zinkernagel'in yönetimindeki bilimsel bir danışma kurulu tarafından destekleniyor.

Eylül 2019'da, Bill & Melinda Gates Vakfı ile HIV ve tüberküloz enfeksiyonlarının önlenmesi ve uzun süreli antiretroviral tedavisiz remisyon için preklinik aşı ve immünoterapi adaylarını belirlemek ve geliştirmek için HIV ve tüberküloz programları geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladı. HIV hastalıkları

Haziran 2020'de BioNTech, zorunlu dönüştürülebilir tahvillerin özel plasmanı yoluyla Singapur'daki Temasek Holdings'ten ve diğer yatırımcılardan 250 milyon Euro aldı.

BIONTECH CORONA AŞISINI MI BULDU?

Şirket, Pfizer ve Fosun ile SARS-CoV-2'ye karşı BNT162b2 aşısını geliştirmek için çalışıyor.

Pfizer ve BioNTech, güvenli olduğu kanıtlanırsa, AB için 200 milyon doz SARS-CoV-2 aşısı, Birleşik Krallık için 30 milyon doz, Birleşik Devletler için 100 milyon doz ve Japonya için 120 milyon doz tedarik etmek için sözleşmeler imzaladı.