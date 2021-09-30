BioNTech'in kurucusu Özlem Türeci'ye göre Kovid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak Açıklaması - Haberler
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BioNTech'in kurucusu Özlem Türeci'ye göre Kovid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak Açıklaması

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel
BioNTech'in kurucusu Özlem Türeci'ye göre Kovid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak Açıklaması

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, dünyanın Kovid-19'dan korkarak yaşamaması gerektiğini söyledi.

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, dünyanın Kovid-19'dan korkarak yaşamaması gerektiğini söyledi.

Türeci, "The CNBC Conversation" programında Kovid-19 salgını ve aşı konularında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'un "halihazırda kontrol edilir hale gelmeye başladığını" vurgulayan Türeci, "salgından korkarak yaşanmaması gerektiğini, koronavirüsün birkaç yıl daha bizlerle beraber olacağını" ifade etti.

Özlem Türeci, BioNTech'in Kovid-19'un "yeni varyantlarını sürekli değerlendirmeye aldığını ve başka varyantların da ortaya çıkacağını" belirterek "Şu anda mevcut tüm varyantlar için, azalan bağışıklık yanıtını tekrar yüksek seviyelere çeken destek dozları tek başına koruyucu görünüyor." diye konuştu.

Türeci, öte yandan, varyantları gözlemlemek zorunda olduklarını, yeni ortaya çıkacaklarda durumun bu olmayabileceğini, böyle bir şey yaşanması halinde yeni varyanta adapte olmak konusunda hızlı davranabilmek amacıyla kendilerini hazırladıklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınından çıkış yoluna kılavuzluk edecek daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarına işaret eden Türeci, gelecekte destek dozlarının "her 12 ila 18 ayda bir" yapılabileceğini öngördü.

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: BioNTech'in kurucusu Özlem Türeci'ye göre Kovid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak Açıklaması - Haberler
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