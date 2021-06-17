Biontech aşısı sonrası alkol içilir mi? Aşı olduktan sonra alkol alınır mı? Koronavirüs aşısı sonrası nelere dikkat edilmeli?

Covid 19 aşısına dair merak edilen sorular arasında Biontech aşısı sonrası alkol içilir mi? yer alıyor. Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının hız kazanmasının ardından her günlerce vatandaş aşı olmakta. Son olarak SGK çalışanlarına ve memurlarına açılan aşı hakkı kapsamında ilk doz aşılama hız kazandı. Sinovac ve Biontech aşıları ülkemizde bulunan aşılar arasında yer alıyor. Biontech aşısını tercih eden vatandaşlar "Biontech aşısı sonrası alkol içilir mi?" sorusunun yanıtını merak etti.

"Biontech aşısı sonrası alkol içilir mi?" sorusunun yanıtı çok araştırılan konular arasında yer aldı. Türkiye'de aşılama çalışmalarının hız kazanmasının ardından pek çok soru yanıt aradı. Aşı olduktan sonra alkol alınır mı? Koronavirüs aşısı sonrası nelere dikkat edilmeli? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte, İşte Biontech ya da Sinovac aşısı olduktan sonra alkol tüketilir mi sorusunun yanıtı...

BIONTECH AŞISI SONRASI ALKOL İÇİLİR Mİ?

Bu konuda resmi bir tavsiye yok, ancak açıklama yapan uzmanlar bunun gerçekten endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Alkolün normal bir zamanda da sağlığa zararlı olduğunu belirten uzmanlar, hem Moderna hem de Pfizer-BioNTech aşıları üzerine yapılan araştırmalarda deney katılımcılarının alkolden uzak durmasını gerektirmediğini ve bulguların, insanların içki içtikten sonra sorunları olduğuna dair bir kanıtları olmadığının altını çizdi.

Kuzeydoğu Ohio Tıp Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık doktoru ve dahiliye profesörü olan Richard Watkins, "Alkolün antikor oluşumunu azalttığına dair bir kanıt yok" diyor.

Ancak, farklı bir nedenle aşı olduktan sonraki günlerde alkol alımınızı izlemenizi tavsiye ediyor. Unutmayın: Bazı insanlar ateş, titreme, yorgunluk ve baş ağrısı gibi grip benzeri yan etkiler yaşayabilir ve "sarhoş olmak veya akşamdan kalma olmak işleri daha az hoş hale getirir" diyor. Genelde kendinizi iyi hissetmiyorsanız, alkol almamak kesinlikle en iyi seçeneğiniz olacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün ürünleri ile alkol kullanımının sağlık üzerinde olumsuz etki yaptığına, tedaviyi olumsuz etkileyebildiğine işaret etti ve sigara dumanının bağışıklık tepkilerini değiştirdiğine dikkat çekti. Sigara kullanımının aşılar üzerindeki etkisini de değerlendiren Erdöl, "40 yıldan daha uzun süre önce yapılan ve günümüzdeki tekniklere göre daha basit yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, sigara kullanan kişilerde aşılama sonrası bağışıklık yanıtının zayıf olduğu gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde kıdemli bilim adamı olan bulaşıcı hastalık uzmanı Amesh A. Adalja, aşının yan etkilerini bildirirken bunu akılda tutmanın da önemli olduğunu söylüyor.

CDC'nin aşılanmış kişileri V-Safe After Vaccination Health Checker'a kaydolmaya teşvik ettiğini ve birinin alkol aldıktan sonraki semptomlarının aşı yan etkileriyle karıştırılmasının mümkün olduğunu açıklıyor.

Bu nedenle, kendinizi oldukça iyi hissediyorsanız ve aşınızı bir içecekle (tercihen evde!) kutlamak istiyorsanız, aşıyı önerilen günlük yönergeler dahilinde tutmanız yeterlidir.