Biontech aşısı kalp kası iltihabı yapar mı?

Aşılamada 18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı randevusu alınabileceği kaydedildi. Biontech aşısı kalp kası iltihabı yapar mı? Biontech aşısı nerenin? Biontech ikinci doz yan etkileri! Kalp kası iltihabı nedir?

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, Biontech aşısı kalp kası iltihabı yapar mı?

BIONTECH AŞISI KALP KASI İLTİHABI YAPAR MI?

Biontech aşısı sonrası vatandaşlar, kalp kası iltihabının oluşmasından endişe ediyor. Peki, Biontech aşısı kalp kası iltihabı yapar mı?ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech aşısının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabileceğine dair uyarılara yer verdi.

KALP KASI İLTİHABI NEDİR

Kalp kası, kan damarlarında kanın dolaşımı sağlayan kas olarak bilinir. Kalp kası iltihaplanması, hücrelerin tahribine yol açar.