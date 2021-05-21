Binlerce Filistinli, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Binlerce Filistinli, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

65'i çocuk 212 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırılar sonrasında İsrail ve Hamas arasında dün gece ateşkes anlaşmasına varıldı. Anlaşmanın sevincini yaşayan binlerce Filistinli, ellerinde taşıdıkları bayraklarla kutlama için Mescid-i Aksa'nın yolu tutarken, bölgeden gelen görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler sabah namazında Mescid-i Aksa'ya giderek İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi kutladı. Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin kapılarından tekbirler getirerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarını selamlayarak sevinç gösterisinde bulundu.

"ÇOK HEYECANLIYDIM SESİM GİTTİ"

Filistinli gazeteci Hamad Al-Najjar'ın, Twitter hesabından paylaştığı videoda ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya doğru harekete geçenlerin sevinci yer aldı. Al-Najjar, videoyu "Canımız kanımız sana feda ey Mescidi Aksa. Çok heyecanlıydım sesim gitti. Allah'a çok şükür bu anlara şahit oldum" notuyla paylaştı.

Binlerce Filistinli, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti

RAMALLAH VE GAZZE ŞERİDİ'NDE DE KUTLAMALAR VARDI

Sabah namazının ardından havai fişekler atan Filistinliler, "canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Muhammed'in ümmeti boyun eğmez" şeklinde zafer sloganları atarak Aksa'dan ayrıldı. Benzer kutlamalar işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de düzenlendi.

ATEŞKES SAAT 02.00'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti. Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Binlerce Filistinli, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti
Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti
Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi
Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
HAKAN ARSLANOĞLU: Ey İsrail Müslümanlar sabrediyorsa, Kuranı Kerimde yok olacağın müjdelendiğinden dolayıdır.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Binlerce Filistinli, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak için Mescid-i Aksa'ya akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 11:24:53. #1.15#

title