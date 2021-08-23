Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı
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Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Afganistan'ın Taliban kontrolüne girmesinin ardından binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. Afgan güçleri ile kimliği belirsiz bir grup arasında yaşandığı öğrenilen çatışmada 1 Afgan muhafızı hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

ABD, İngiliz ve Türk askerlerinin de tahliye operasyonları için bulunduğu bölgede tansiyon yükseldi. Reuters'ın haberine göre Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ile birlikte binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

ABD ve Alman askerlerinin de çatışmalara dahil olduğu öğrenilirken, çatışmanın Afgan güçleri ile kimliği bilinmeyen bir grup arasında yaşandığı belirtildi. Çatışmada 1 Afgan muhafızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Alman ordusu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hiçbir Alman askerinin yaralanmadığı bilgisine yer verdi.

Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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