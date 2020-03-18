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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bingöl, Güncel

Bingöllüler korona virüs önlemlerine uyuyor, sokaklar boşaldı

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de korona virüsünden dolayı işlek cadde ve sokaklar boş kaldı, halka açık bazı mekanlar kapatıldı.

18.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:46
Bingöllüler korona virüs önlemlerine uyuyor, sokaklar boşaldı

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de korona virüsünden dolayı işlek cadde ve sokaklar boş kaldı, halka açık bazı mekanlar kapatıldı.

Çin'de ortaya çıkan dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte alınan önlemler artarak devam ediyor. Son olarak bazı mekanların kapatılmasıyla ilgili alınan karar ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de uygulanıyor. Vatandaşların toplu olarak bulunabileceği mekanların geçici olarak kapanmasının ardından, vatandaşlarda evde kal çağrısına uyarak cadde ve sokaklara ihtiyaç olmadığı sürece çıkmamaya çalışıyor. Bu nedenle cadde ve sokaklar boş kalan kentte, camilerde de az sayıda vatanda tek başına ibadetini yapıyor.

Öğle namazı için camiye gelen cemaati uyaran Merkez Ulucami İmamı Mücahit Çelik, "Korona virüs tehlikesine mukabil alınan tedbirler var. Bizler de öğle namazında cemaatimize bu tedbirleri ifade etmeye çalıştık. Cemaatle namaz kılınmayacağını, namaz kılarken araya mesafe konulması gerektiğini aktardık. Cemaatimiz de bu tedbirlere uydu. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Uzunboy ise, "Devletimizin aldığı kararla kıraathanelerden birçok iş yerine kadar hepsi kapalı. Devletimiz çok güzel tedbirler aldı ve Bingöl de bu tedbirlere uymaktadır. Şehrimiz neredeyse boş. Sağlık ile alakalı devletimizin aldığı tedbirlerden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hastalık biran önce biter ve her şey eskisi gibi normale döner" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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