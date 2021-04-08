Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bingöl'de 2021 Yılı II. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında yapıldı.

Bingöl'de 2021 Yılı II. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleşen yılın II. koordinasyon toplantısına yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının Bingöl'de gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra henüz proje aşamasında olan yatırımların uygulanacağı bölgelere olan katkısı hususunda istişarelerde bulunarak koordinasyon kurulunun karar almasını gerektirecek teklifler görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kadir Ekinci, 2021 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarının ek ödenek dahil 553 milyon 616 bin 519 TL olduğunu söyledi.

Vali Ekinci "2021 yılında; Toplam 205 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 18'i tamamlanmıştır. Diğer 187 projeden 107 proje devam etmekte, 61 proje ihale aşamasında olup, 19 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 21 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri, 4 milyar 499 milyon 610 bin 246 TL'dir. 2021 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı ek ödenek dahil 553 milyon 616 bin 519 TL olup, 2021 yılı harcaması 92 milyon 106 bin 296 TL ve önceki yıllar harcaması 1 milyar 568 milyon 985 bin 638 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 661 milyon 91 bin 934 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37'dir" dedi. - BİNGÖL

Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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