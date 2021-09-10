Bingöl'den komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
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Bingöl'den komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'den komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Bingöl'deki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Bingöl'deki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye'nin Afrin bölgesine gidecek İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburunda görevli 1 tabur personel için Bingöl Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Buradaki törenin ardından komandolar, uğurlamaya gelen eş, çocuk ve yakınlarıyla vedalaştıktan sonra askeri uçakla görev yerlerine hareket etti.

Mehmetçik, Suriye'ye dualarla uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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