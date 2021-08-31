Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Bingöl'de çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan yangına müdahale devam ediliyor. Bingöl, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'dan yaklaşık 100 kişilik personelin müdahale ettiği yangına, dün Orman Genel Müdürlüğü'nce gönderilen 2 adet helikopter de destek vermeye başladı.

Yangının kontrol altına alınması için Yayladere Belediyesi, jandarma ve yöre halkı da ekiplere destek veriyor. - BİNGÖL

Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Emine Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Derya Baykal Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bingöl'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:53:48. #1.14#

title