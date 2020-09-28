Attan düşen gencin yakınları taş ve sopalarla ambulansa saldırdı
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Attan düşen gencin yakınları taş ve sopalarla ambulansa saldırdı

28.09.2020 10:32 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:08
Attan düşen gencin yakınları taş ve sopalarla ambulansa saldırdı

Bingöl'de attan düşen 17 yaşındaki gencin yakınları, geç geldiklerini iddia ettiği sağlık çalışanlarına ve ambulansa saldırdı. Ambulans kullanılamaz hale gelirken yaralanan genç hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde attan düşen Mikail Tungal'ın (17) yakınları, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin geç geldiği iddiasıyla taş ve sopalarla saldırdıkları ambulansın camlarını kırdı. Saldırı nedeniyle güçlükle hastaneye götürülen Tungal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Olay, Karlıova'ya 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlıisa köyüne bağlı Ulupınar mezrasında meydana geldi. Attan düşmesi sonucu ağır yaralanan Mikail Tungal'ın yakınları, durumu 112 Acil Servis'e haber verdi. Yaralı yakınları, sağlık ekibi olay yerine ulaşınca geç geldikleri iddiasıyla ambulanslarına taş ve sopalar ile saldırdı.

GENÇ ÇOCUK KURTARILAMADI

Tungal'ın yakınları, ambulansın camlarını kırdı. Sağlık ekibi, saldırıya rağmen Tungal'ı güçlükle Karlıova Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Hemen müdahale edilen Mikail Tungal, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Attan düşen gencin yakınları taş ve sopalarla ambulansa saldırdı
Attan düşen gencin yakınları taş ve sopalarla ambulansa saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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