Bingöl'de vaşak görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de vaşak görüntülendi

AA, Metin Dere - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de vaşak görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde görüntülendi.

BİNGÖL (AA) - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde görüntülendi.

Perisu Çayı'nın kenarındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde Perisu Çayı'nın kenarında karla kaplı arazide gezinen vaşağın bir süre etrafa baktıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yabani hayvanları koruma çalışmasının faydalarını gördüklerini belirterek, "Nesli tükenmekte olan bir hayvan, bunları kesinlikte korumamız ve duyarlı olmamız lazım. Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım. Uzun zaman görmediğimiz yabani hayvanlar gözle görünmeye başladı. Bu görüntüler bizleri sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de vaşak görüntülendi

AA / Metin Dere - Güncel

Bingöl, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title