Son dakika haber... Bingöl'de teröristlere ait 11 odalı sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi

Bingöl'de jandarma tarafından devam Eren Kış-6 operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütü Pkk'ya ait 11 odalı sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 23 Kasım 2021 tarihinde Adaklı ilçesi kırsalında Eren-Kış-6 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 4 farklı noktada toprağa gömülü vaziyette ve tespit edilen 11 odalı sığınakta 1 adet el dürbünü, 21 adet mutfak tüpü, 11 adet piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

(Muhammet Ali Çiftçi-İHA)

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