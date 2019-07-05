Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait sığınak imha edildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 3 odalı sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda teröristlerin kullandığı 3 odalı sığınak tespit edildi.

El yapımı basma düzenekli patlayıcı, muhtelif gıda ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: AA