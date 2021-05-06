Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i hayatını kaybetti, Kazada 2 kişi de yaralandı.

Bingöl'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i hayatını kaybetti, Kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Bingöl- Genç Karayolu Kömür Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen Şakir Zoroğlan ile Yusuf Yüksel'e çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte yayalar yaralandı.3 yaralı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti..

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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