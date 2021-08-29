Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş