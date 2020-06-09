Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
09.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:45

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı Çamlıyurt köyünde ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden köy sakinleri, durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye hareket eden ekipler, olay yerine ulaşarak yangını kontrol alıp söndürdü.

Vatandaşların orman yangınları konusunda hassas davranmaları gerektiğini belirten Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, "Çamlıyurt Köyünde çıkan orman yangınına Genç Yangın Harekat Merkezi ilk müdahale ekibi ve Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerince erken müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın orman yangınları konusunda daha hassas olmalarını ve Alo 177 ücretsiz yangın ihbar hattını arayarak bildirmelerini bekliyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Haber
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı
Babasına kızıp 7 bin TL'lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, 'Canımızı mı alacaksınız' diyerek tepki gösterdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza kesilen vatandaş, "Canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:57:49. #1.14#
title