Bingöl'de köy yollarında asfalt çalışmaları başladı
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Bingöl'de köy yollarında asfalt çalışmaları başladı

Bingöl'de köy yollarında asfalt çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Asfalt sezonunu erken açtıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Gidecek çok köyümüz var ve yolumuz uzun" dedi.

Asfalt sezonunu erken açtıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Gidecek çok köyümüz var ve yolumuz uzun" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Bingöl Valiliği'ne bağlı İl Özel İdare Genel Sekreterliği asfalt çalışmalarına başladı. Bu kapsamda start Ilıcalar Beldesi'ne bağlı Elmalı köyünün 7 kilometrelik yolunda verildi. Ayrıca Karer bölgesindeki çalışmalara da haftaya başlanacağı bildirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Ilıcalar Beldesi'ne bağlı Elmalı köyünün 7 kilometrelik 2'inci kat asfalt çalışmalarına başladık. Geçen yıl asfalt sezonunu 14 Temmuz'da açmıştık. Bu yıl 10 Haziran'da açtık. Gidecek çok köyümüz var ve yolumuz uzun. İlimize hayırlı olur inşallah" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de köy yollarında asfalt çalışmaları başladı
Bingöl'de köy yollarında asfalt çalışmaları başladı
Bingöl'de köy yollarında asfalt çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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