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Son Dakika | Bingöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden polis, memleketine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bingöl'de evinde geçirdiği bir kaza sonucu yaralanıp hayatını kaybeden polis memuru, yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de evinde geçirdiği bir kaza sonucu yaralanıp hayatını kaybeden polis memuru, yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı.

Bingöl merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki evinde bir kaza geçiren Özel Hareket Şubesi'nde görevli polis memuru Ahmet Kekül (32), ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kekül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memuru Kekül için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şube müdürleri, Kekül'ün silah arkadaşları ve ailesi katıldı.

Burada düzenlenen törenin ardından polis memurunun naaşı, memleketi Sivas'a uğurlandı. - BİNGÖL

Son Dakika | Bingöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden polis, memleketine uğurlandı

Son Dakika | Bingöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden polis, memleketine uğurlandı

Son Dakika | Bingöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden polis, memleketine uğurlandı

Son Dakika | Bingöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden polis, memleketine uğurlandı

Son Dakika | Bingöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden polis, memleketine uğurlandı

Son Dakika | Bingöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden polis, memleketine uğurlandı

Son Dakika | Bingöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden polis, memleketine uğurlandı

Son Dakika | Bingöl'de kaza sonucu hayatını kaybeden polis, memleketine uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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