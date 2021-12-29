Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı - Haberler
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Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi, AFAD ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi, AFAD ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Ilıcalar beldesi Uzundere köyünde otlanmaya çıkarılan keçiler, kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanların sahibi ve yöre sakinleri tüm uğraşlara rağmen keçileri kurtaramayınca durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan 11 adet keçiyi kurtardı. Keçilerin sahibi AFAD ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

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