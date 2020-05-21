Bingöl'de Hayallerimiz Gerçekleşiyor projesi Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Hayallerimiz Gerçekleşiyor projesi ikinci etabında yetim ve öksüzler evlerinde ziyaret edildi.

Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Hayallerimiz Gerçekleşiyor projesi ikinci etabında yetim ve öksüzler evlerinde ziyaret edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında diğer etkinliklerin ertelendiği projenin 2. etabında il merkezindeki 299 yetim ve öksüz çocuk evlerinde ziyaret edildi.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kuralların titizlikle uygulandığı ziyaretlerde yetim ve öksüzlere Vali Kadir Ekinci'nin "Yavrularımız yalnız değiller ve devletimizin bütün imkanları ile daima yanlarında olacağız" mesajı iletildi.

Ekipler tarafından ziyaret edilen çocuklara, Valilikçe hazırlanan hediye paketleri ile bayram harçlıkları verildi.

Kaynak: AA