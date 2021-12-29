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Bingöl'de Eren-6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

Bingöl'de Eren-6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, zorlu kış şartlarına rağmen Eren Kış-6 operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, zorlu kış şartlarına rağmen Eren Kış-6 operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl genelinde Eren Kış-6 operasyonunun zaman zaman geçen çetin kış şartlarına rağmen bölücü terör örgütünün kış üstlenmesini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha ederek kullanılmaz hale getirmek maksadıyla kararlılıkla devam ettiği belirtildi. - BİNGÖL

Bingöl'de Eren-6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

Bingöl'de Eren-6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

Bingöl'de Eren-6 operasyonu kış şartlarına rağmen sürüyor

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