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Duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DY 8426 plakalı otomobil, Solhan-Muş kara yolu Arakonak beldesi mevkisinde duvara çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince yaralılar Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri

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