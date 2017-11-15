Bingöl'de Doçka Makineli Tüfek Ele Geçirildi

BİNGÖL kırsalda jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait doçka ağır makineli tüfek ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dallıtepe ve Ortaçanak köyleri arasındaki bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Arama tarama faaliyetleri sırasında Doçka ağır makineli tüfek ile bu tüfeğe ait 131 mermi, çeşitli miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi.



- Bingöl